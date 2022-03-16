受到能源進口成本激增，日本2月貿易赤字超出預期。根據日本財務省發布數據顯示，2月進口年增34％，不僅超出預期的28％增幅，也高於出口的19.1％增長幅度。

這也使得2月貿易赤字達6,683億日圓，遠超出市場預期的1,126億日圓，並且也是日本連續第7個月貿易陷逆差。分析師指出，雖然日本上月對中國出口出現反彈，但俄烏戰事對供應鏈帶來的挑戰，使得日本經濟再度面臨不確定性。

儘管如此，日本2月貿易赤字仍低於1月的2.19兆日圓，後者創下8年來最大單月紀錄。