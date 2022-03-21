現年39歲的美女主播楊智捷氣質出眾，外型神似日本女星堀北真希，曾多次登上PTT表特版，擁有超高人氣，自2016年起已嫁為人妻6年，婚姻生活過得相當幸福美滿，經常在社交平台分享日常，本月19日她在FB向大家告知一大喜訊，宣布在經歷過上百針試管後，「我們要當爸爸媽媽了」。

楊智捷在FB表示，一路走來很辛苦，經歷過各種檢查、手術，「打了不知道有沒有上百針的試管療程」終於才在去年11月生日那天植入體內「就這樣，以一個生日禮物的姿態，一路突破重重關卡，終於好好在媽媽肚子裡住下來了。」目前已懷胎5個月，而且還是對雙胞胎。

她坦言，懷孕頭3個月非常不穩定，曾一度大出血，醫師建議臥床，在公司允許下在家安胎3個月，不過她也說道在家生活，就像生了一場大病，她比喻「在家的日子就像是超級加強版的居家隔離」直言彷彿吐到靈魂出竅、胃食道逆流、脹氣，嚴重的時候神智不清，連追劇都看不懂在演什麼。

肚子裡的寶寶們已經五個月了，雖然每天還是很不舒服，只能坐著睡覺，不過她心態上已有所轉變，「從一開始會怨天尤人的女強人，變成母愛爆棚的媽媽」，再怎麼辛苦也只會想著：「我沒關係，只要寶貝們健康快樂就好。」同時她也感謝身邊人各種護駕，「每天上班都會被溫馨到，謝謝大家跟我一樣期待小生命的來臨。」