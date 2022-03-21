1名女網友透露，自己和男友交往1年多，目前懷孕4個月，小倆口正在籌備婚禮，但男友竟然因為喜宴每桌價位喬不出共識，氣炸脫口說：「不結婚了，小孩妳帶的話，1個月給7000元，不要的話我自己帶」，令原PO感到相當心寒，貼文一出引起網友熱烈討論。

臉書粉專《靠北老婆》日前轉貼1篇文章，1名來自台中的女網友表示，她與男友交往1年多，目前懷孕4個月，而她為了男友隻身前往台北工作，住進了他家，和男友家人相處也很融洽，會幫忙做很多家務事，男友媽媽常常買水果給她吃，不料結婚登記2天前，男友突然以2人個性不合為由說要分手，也不結婚了，令身懷六甲的原PO相當錯愕。

導火線是某天2人正因為籌備婚禮忙翻時，女方發現喜宴飯店非一口價，每桌只要加價1000元可多1道龍蝦，還可省下原先需額外支付的服務費，她在母親的建議下向男方提議。未料，男友聞言卻情緒失控，飆喊「不結婚了」，還談及若她要留著孩子，每月願付7000元生活費，或是他留著自己養，令女網友相當心寒，一氣之下直接收拾行李搬回台中。

網友們看貼文後紛紛留言：「男生沒肩膀，還好不結了，不然以後真的痛苦」、「藉口而已，男的由一開始就不想結婚吧，真的愛，真的想結婚，不會那麼刻薄」、「有孩子女生好吃虧….真的要好好保護自己。」、「往好處想不用多養1個巨嬰」、「婆婆大概是真正的婚姻殺手！如果先生又不體諒太太，那太太真的很悲哀」。