一名在台北工作的女網友表示，她與男友遠距戀愛多年，近日想結婚，男友也答應要從雲林搬到台北工作，沒想到未來公婆竟極力反對「兒子是長子，所以要留在家裡！」並要求她辭去年薪90萬的工作，讓她超傻眼，因為與月薪只有3萬5的男友相比，怎麼樣也都不該是她辭職，貼文引起網友討論，不少人奉勸原PO要三思，放棄一切，嫁到這樣傳統的家庭，真的會快樂嗎？

一名女網友昨在臉書社團《靠北婆婆2.0》上發文分享，她與男友交往多年，近日準備討論結婚的事情，由於兩人是遠距離，男友在雲林工作，每個月薪水3萬5千元；而她則是在台北工作，月薪3萬元，但年薪高達80至90萬。

女網友表示，男友先前已同意搬到台北，卻沒想到會被未來公婆反對，準婆婆甚至要她離職去雲林，但就薪水來看，不管怎麼想都不該是她離職吧？而男友最近也被說到快退縮，不想搬到台北，讓原PO質疑「這婚還要結嗎？準婆婆知道我薪水不錯，但就堅持兒子是長子，所以要在家裡，不可以上台北。」

貼文引起網友熱議，「長媳不好當，尤其是觀念傳統家庭裡的，三思」、「朋友放棄工作到南部，沒有親友，對方家庭那麼傳統真的很辛苦，趕快逃」、「看來妳男友也是挺孝順的，自己想清楚吧」、「雲林超多傳統觀念的長輩，而且專挑對婆家有利的傳統，加上雲林薪資普遍不高，好好想想吧！」