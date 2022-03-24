一名女子因在計程車上與男友發生爭執，便提出先前被男友強制性交得逞告訴；台北地院依據兩人Line對話紀錄，發現兩人關係如男女朋友親密，發生性行為當下女子僅感到粗魯並無不快，且女子還「主動」邀約下次聚會；因此，法官依誣告罪，處女子有期徒刑8月。

依據判決書記載，一名女子阿芳(化名)與男子阿強(化名)曾為男女朋友關係，因108年10上旬，兩人在車上起爭執，她被阿強毆打受傷，便於同年10月下旬提告，她指控阿強於同年10月3日及6日對她在住處強制性交得逞。

阿強否認犯罪，辯稱兩人發生性行為，阿芳出於自願；他表示同年10月4日兩人已發生關係，5日就去錢櫃唱歌直到6日凌晨才返會阿芳住處，又再一次發生關係，兩人8日再次相約錢櫃唱歌喝酒。

台北地院審理，依據女子Line對話紀錄傳給男子訊息，「你這樣粗魯我不敢跟你做愛」、「北鼻愛你」、「老公」、「不過那天好舒服喔」、「很猛」，阿強則傳送，「下次不會用那個姿勢」、「今晚如果要唱歌要約我」、「我愛你」；足以可見兩人關係親密，女子與男子性行為過程僅感到粗魯，並無不快，且女子仍「主動」與男子預約下次用餐、唱歌。

法官審酌女子與男子兩人僅因事後發生爭執，女子心生不快，而捏造事實對男子提強制性交告訴，並提供不實證述，導致男子無端遭受刑事偵查，女子犯後一再狡辯且未與男子和解，犯後態度不佳；法官依誣告罪，判女子有期徒刑8月。

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