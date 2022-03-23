女星趙小僑曾為喬傑立家族旗下女團七朵花的團長，如今42歲，與同樣身為演員的劉亮佐合作舞台劇時相識，兩人一路走過風雨，愛情長跑6年後登記結婚。兩人的感情曾經不被看好，許多人覺得兩人差了12歲，男方還是離了婚的單親爸爸。但如今他們一家的好感情大家有目共睹，連繼子劉子銓都和趙曉僑非常要好，一家三口感情羨煞眾人。

趙曉僑對劉亮佐兒子劉子銓視如己出 (圖/趙曉僑臉書)

趙曉僑與劉亮佐夫妻倆這幾年為了求子可以說是非常辛苦，除了每天吞25顆藥，還得在肚皮上扎針，經過1次人工受孕和2次試管都失敗，去年好不容易懷孕了，肚子裡的孩子卻胎停，讓趙小僑非常難過。在專心休養1年後，她決定再拚一次試管嬰兒。老公劉亮佐也表明試最後一次，他也受不了，那過程太辛苦了，他形容：「打針、吃藥都會害其變形，變腫，加上那一次的胎停的經驗，到現在還有陰影啊，所以真的最後一次，不能再有另外的可能性，太可怕」他也不捨老婆再為了生子而辛苦。至於療程開始的時間，劉亮佐說應該會盡快，畢竟他年紀也大了。

趙曉僑去年在月子中心休養 要粉絲放心 (圖/趙曉僑臉書)

經常在Youtube頻道分享生活點滴的趙小僑，去年在其YouTube頻道宣布懷孕喜訊，不料第二次產檢就發現４個月的寶寶胎停了，讓她一陣子情緒陷入低落，而丈夫劉亮佐也感到相當不捨。希望他們夫妻倆這次能帶來好消息，繼續和大家分享快樂生活。