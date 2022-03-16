南韓37歲知名女星黃正音，過去曾靠著《她很漂亮》、《Kill Me Heal Me》、《雙甲路邊攤》等多部電視劇走紅，即使2015年末閃電結婚也絲毫不影響她的高人氣。而2年前曾傳出想與鋼鐵CEO老公離婚的她，去年又宣布復合並懷上2胎，今（16）日稍早她也對外宣布生下兒子，讓粉絲們替她感到開心。

黃正音今日透過經紀公司向外界公布產子喜訊，並透露「母子均安，孩子也非常健康，請外界給予祝福，未來黃正音將以更好的模樣帶著更好的作品回來與大家見面」，消息傳開後也在網路上受到熱烈討論，許多大陸網友表示「怪不得好久沒看到她的作品，恭喜姊姊」、「想不到姐姐都二胎了」、「我都忘了她為啥離婚」、「不是才吵著要離婚，現在怎麼就復合還生二胎」、「恭喜恭喜」。

事實上，黃正音2015年12月公開與職業高爾夫選手出身的鋼鐵業CEO李英敦戀情後，隔年2月便宣布結婚並在同年誕下兒子，而她也不吝嗇的透過IG與粉絲們分享私下家庭生活，幸福婚姻羨煞不少人。

豈料，兩人的婚姻才過5年，便在2020年9月爆出黃正音已向法院遞交離婚申請書的消息，但沒想到，兩人經過近1年的磨合與調解溝通後，黃正音的態度逐漸軟化，隨後也透過經紀公司發出聲明「黃正音在調解過程中，了解到彼此立場的差異，透過深度溝通後決定維持夫妻緣分」，之後夫妻倆便經常帶著兒子外出，使感情更加深溫懷上二寶。

3月14日白色情人節當天，從不公開老公正面照的黃正音也罕見曬出兩人當年結婚時的婚紗照，雖照片中她依然將老公的臉切一半，仍依稀看得出俊俏的臉龐，只是沒想到PO文才隔兩天2寶便誕生，也讓喜愛她的粉絲相當開心。