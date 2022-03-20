香港性感女神邱淑貞的大女兒沈月（Ayla），才剛過20歲就以火辣身材以及與媽媽神似的五官受到眾人矚目，還因此被喻為「最美星二代」，近期沈月更正式出道成為模特兒，獲得各大精品的愛戴，人氣不斷攀升。而目前在母親的協助之下，全力朝向大陸市場發展的她，近被人發現偷偷抵達南韓與「超大咖男偶像」密會喝下午茶，引起網友熱烈討論。

沈月在2月底時被發現已悄悄抵達韓國，並受邀參加知名鋼琴家郎朗與其混血辣妻吉娜於首爾藝術中心所舉辦的鋼琴音樂會，當時沈月還特別於個人IG上曬出與郎朗的合照，大讚他與吉娜是「郎才女貌」。

但結束後沈月沒有立即訪回香港，昨日（19）晚間又曬出一張與男子頭貼頭的親密合照以及對著鏡子自拍的全身照，穿著短裙的沈月大方露出修長美腿；文中沈月還以韓文流利地寫下「你好像比我更適合我的外套與包包」，並在文末標註韓流天團Super Junior中的成員金希澈，讓網友們看到後大吃一驚。

事實上，金希澈過去曾在節目中透露，自己心目中的女神就是沈月的母親邱淑貞，邱淑貞還曾在某檔節目中現身讓希澈一圓追星之夢，沒想到因此認識了沈月並成為了朋友。因此金希澈也在貼文中以「我朋友邱淑貞姊姊的女兒Ayla」方式介紹沈月，並透露邱淑貞是他見過的「3D女子」中最可愛又最漂亮的女人，而網友看到後也紛紛留言「這是什麼神仙組合」、「女兒也漂亮」。