今日凌晨地牛翻身，1時41分花蓮縣近海出現規模6.6有感地震，到目前為止出現超過40起餘震，許多藝人紛紛發文關切是否有災情傳出，本土劇男星潘逸安妻子Vivian，就透露已經把簡易的生活用品放入媽媽包備著，但也吐露出驚恐心情：「心裡實在太害怕了」。

男星潘逸安妻子Vivian透露地震發生前正在追劇，收到國家級警報通知後，發現上頭寫著「趴下、掩護、穩住」的提醒字句時，立刻覺得事態不妙，立刻叫住要上廁所的老公，當時還搞不清楚狀況的潘逸安，就直接跳上床將她和女兒緊緊抱住，好在女兒由於輕微感冒，吃完藥後藥效發作睡很沉沒被吵醒。

潘逸安老婆透露即便地震結束仍心有餘悸。（vvn0622 IG）

Vivian表示地震結束後，先是在家中群組跟所有人確認平安後，便立刻將水壺裝滿水，接著把尿布、零食、奶粉和藥物等簡易東西，先放入媽媽包中備著，對此，她心有餘悸表示：「心裡實在太害怕了，從小就是怕地震呀，當媽後只能逼自己勇敢」，短短一句話透露出即便在害怕，也要為母則強的心態。

今日凌晨出現規模6.6地震後，到目前已出現超過40起的餘震。中央氣象局表示，不排除3天內會有規模5.5以上餘震出現，中研院地球所兼任研究員汪中和表示台灣可能已經進入地震活躍期，呼籲大家要提高警覺，務必做好防震、防災的工作。