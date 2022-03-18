地牛又翻身！今天(18日)晚間8點50分，花蓮縣政府東方54.9公里處 ，即花蓮外海發生規模4.7地震，地震深度僅13.4公里，最大震度花蓮2級。

但值得一提的是，雖然台北未被氣象局列入有感地區，但不少民眾都反應有明顯搖晃，且時間長達1分鐘。