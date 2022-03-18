又是花蓮外海！晚間8點50分規模4.7地震 台北有感搖晃1分鐘 20:552022/03/18 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛又翻身！今天(18日)晚間8點50分，花蓮縣政府東方54.9公里處 ，即花蓮外海發生規模4.7地震，地震深度僅13.4公里，最大震度花蓮2級。 但值得一提的是，雖然台北未被氣象局列入有感地區，但不少民眾都反應有明顯搖晃，且時間長達1分鐘。 地牛翻身！08：26甘肅張掖市5.1地震 尚無災情 雷雨歇！半個台灣轉涼 回暖日曝 #地震 #地牛翻身 #有感 #台北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本東北7.4強震 盧秀燕關心友好城市 10:542022/03/18 生活 海放印度神童！預言太準被稱「台灣神童」 炎亞綸回7字網友笑翻 22:582022/03/17 生活 伊朗南部爆淺層地震 規模6.0 09:032022/03/17 國際 田中千繪返回日本遇強震 臉書30字曝現況 11:562022/03/17 娛樂 住宅地震險投保率偏低 不到四成 04:102022/03/17 投資理財 比神童準！盲眼龍婆預言地震成真 2022未爆彈還有5個 13:052022/03/17 生活 台北老爺2022年春季住房專案 結合餐飲強項增加豐富度 18:332022/03/18 財經 影》日知名雕像被震到跛腳快倒了 網驚1啟示：要小心 12:342022/03/17 國際 日本福島強震超嚇人 半導體廠短暫停電 環球晶回應了 10:462022/03/17 財經 台北10坪大套房月租1萬1超佛？網眼尖揪致命缺點：很慘 18:072022/03/18 房市新訊 台北觀光飯店動硬體 搶親子客 04:102022/03/18 產業特刊 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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