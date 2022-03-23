繼凌晨1點41分花蓮近海的6.6強震後，今天早上9點55分花蓮縣豐濱鄉又發生規模4.5地震，地震深12公里，震央在花蓮縣豐濱，最大震度台東、花連3級、南投2級、嘉義1級、高雄1級、雲林、台中、台南、彰化1級。截至目前包含主震，已發生58起規模較大地震。

統計從凌晨1點41分的6.6主震開始，截至早上10點14分共發生58起規模較大的地震，其中觀測到規模5-6的地震已發生4個，介於規模4、5的有30個，介於規模3、4的有12個。

地震測報中心主任陳國昌表示，通常比較大的地震都會伴隨許多餘震，一般規定規模超過3.6、3.7才叫餘震，日前達標地已有47個。不排除3天內會有規模5.5以上餘震出現。

陳國昌表示，規模6.6地震為今年截至目前最強震，打破該地區近50年的紀錄。同時，中研院地球所兼任研究員汪中和指出，台灣可能進入地震活躍期，隨著地震風險升高，大家都要提高警覺，做好防震、防災的工作。