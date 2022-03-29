台東縣今天新增2起確診，都是卑南鄉初鹿家庭群聚案，其中1名60多歲男性，Ct值17.7，另昨天尚無案號的確診個案70歲女性的40多歲女兒，累計該家庭群聚已10人確診，衛生局緊急匡列PCR採檢陽性確診，縣府已緊急進行疫調並持續匡列。

台東縣衛生局表示，2例陽性確診個案，除昨天已公布的1例確診個案70歲女性（尚無案號）再新增1名確診個案為60多歲男性，Ct值17.7，相關疫調進行中。

另昨天尚無案號的確診個案70歲女性的40多歲女兒，因母親確診，衛生局緊急匡列PCR採檢陽性確診。

而因應昨天新增關山案23029，原先居隔採檢人數由60人擴增為91人，其中87人PCR檢測為陰性、4人採檢中，全數列為居家隔離，增截至中午關山、池上篩檢結果皆陰性。

為了防堵疫情擴散，縣府今日起在關山衛生所旁、池上福原聚會所設置快篩站。另，除了初鹿快篩站外，也將增設卑南衛生所篩檢站，請足跡重疊者及當地鄉親盡速前往快篩。