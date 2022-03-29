台東聯合稽查八大行業，昨晚在小吃部等特定娛樂場所進行臨檢。（台東縣政府提供）

台東疫情升溫，為防堵擴散，台東縣政府29日晚間到小吃部等八大行業稽查， 共臨檢特定娛樂場所，勸導未戴口罩3件3人、第2劑滿3個月未接種第3劑1件1人；台東縣警察局呼籲，八大行業等特定娛樂場所易聚集人潮，如未落實防疫規定容易形成破口，請相關業者及顧客務必遵守防疫政策。

台東縣27、28日共新增8例確診，為防堵疫情擴散，縣長饒慶鈴指示28日起連續3天加強台東縣境內八大行業聯合稽查勤務，嚴加查察特定娛樂場所之顧客及從業人員是否依規定接種疫苗。

台東縣警察局配合台東縣政府財經處、建設處、衛生局、環保局、消防局及移民署台東縣專勤隊，昨晚前往各大娛樂場所執行聯合稽查，共臨檢特定娛樂場所13處、40人，勸導未戴口罩3件3人、第2劑滿3個月未接種第3劑1件1人。

台東縣府呼籲，出入特定娛樂場所之消費者應接種3劑疫苗，工作人員、從業人員皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務，此外，從業人員即日起至4月30日須每周進行1次快篩，檢驗結果陰性者始得提供服務。目前先以勸導為主，若後續查獲違規，將依相關規定裁處。