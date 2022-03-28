新冠肺炎疫情有升溫跡象，中央流行疫情指揮中心宣布，八大行業即起客人要打滿3劑新冠肺炎疫苗才能入場，台中市政府警察局第六分局為確保市民健康安全，27日晚上10時展開執行防疫臨檢勤務，查獲6人違反規定，將函請主管機構依權責裁處。
台中市警方針對轄內八大行業客人加強稽查，並提醒業者務必落實遵守防疫規定，避免投機心態違反相關規定，造成疫情破口。
警第六分局昨晚10時先行對執勤員警提示任務重點及應行注意事項後，隨即率領警力前往轄內八大行業營業場所執行防疫臨檢，要求業者除應遵守實聯制、清潔消毒及入口處量測體溫。
所有顧客皆應施打第3劑疫苗始得進場消費，從業人員須接種2劑疫苗滿14日，如已接種第2劑滿3個月者，應接種第3劑疫苗，警方要求業者確實執行落實自主管理，藉以宣示政府執法的決心。
警第六分局分局長蔡元戎表示，27日臨檢西屯區青海南街上某酒店，查獲6人違反規定，將函請主管機構依權責裁處，警方將持續透過臨檢，不斷加強宣導防疫觀念，就是要業者要做好防疫措施，千萬不可以身試法。
防疫工作期間，第六分局對於轄區治安、交安工作仍會維持強勢執法力道，透過勤務作為及柔性防疫宣導，以防杜任何不法情事，確保市民健康及安全。
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