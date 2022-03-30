盧金足／台中報導
台中市警察局第六分局配合警政署規畫全國性同步取締酒駕勤務時，針對轄內易發生酒後駕車路段及提供飲酒場所加強臨檢，該分局副分局長陳國源親自帶隊到轄內KTV等易飲酒處所進行宣導，呼籲民眾遵照「酒前、酒後、宿醉不開車」原則，避免酒後駕車。
警方向店家宣導、約制，提供台中市代駕服務車行名冊，若有顧客飲酒後欲駕車上路，務必攔阻並幫忙代叫計程車，落實提醒顧客「代客駕車」、「代客叫車」、「指定駕駛」三管齊下。
台中市警察局第六分局分局長蔡元戎表示，防堵酒駕有二法，警方嚴格臨檢取締與斷源防制，警方深入店家擴大宣導
，主要目的就是要全民動員，事先預防酒駕行為，讓酒後的民眾無法駕車，徹底根絕酒駕的惡習。
今年1月底已通過修正道路交通管理處罰條例相關條文，加重酒駕罰則，包括同車乘客「連坐罰」、強制配備酒精鎖、累犯公布姓名、照片和違法事實等新制，預定31日起正式實施。
台中市警察局第六分局表示，今年1月1日至3月30日止，共計取締176件酒後駕車，其中包括違反公共危險罪87件，警方將保持酒駕零容忍之決心，守護市民行的安全。
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