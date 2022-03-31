全台道路交通管理處罰條例第35條加嚴新制31日上路，即日起首批被抓到的酒駕累犯，在一個月後收到裁決處分確定書，將成為首批被完整公布姓名、照片、違規事實的對象。台南市交通局在這一個月的空窗期間，依據「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」持續公布去識別化的重大酒駕事件資訊，目前已累積公布18件。

酒駕累犯將被公布個資即日起上路，但遭取締的嫌犯資料，需經裁決處分確定，執行機關才得以公布，這段期間約有一個月的空窗期。

台南市今年初自訂「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」做為重大酒駕事件的懲戒，2日至今已公布18人去識別化個資，其中16人為酒駕累犯，2人為酒駕肇事逃逸。分析以男騎士居多，取締件數最多為中西區與新營區，發生時間多在凌晨4至6時與下午4至6時。

台南市交通局表示，在加嚴新制上路後，並非取締後隨即公布當事人完整資料，而是當事人收到裁決處分確定才公布，這段時間，仍以去識別化的方式公布處理。

台南市交通局解釋，新制定義的酒駕累犯，為2019年7月1日起算，10年內第2次違規，在3月31日後遭裁處確定，就會被公布姓名、照片與違規事實。

台南市自訂的作業原則中，除酒駕累犯，包括酒駕肇事致死、酒駕肇事重傷、酒駕肇事逃逸、受社會矚目酒駕新聞事件等4類重大酒駕事件，都仍可公布當事人去識別化資訊。

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