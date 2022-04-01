台中市警察局霧峰警分局3月31日至5月31日，展開為期2個月執行「掃除醉犯2.0專案」加強取締酒後駕車。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局霧峰警分局3月31日至5月31日，展開為期2個月執行「掃除醉犯2.0專案」加強取締酒後駕車，執行首日凌晨1時開始，短短不到3小時查獲3件酒駕案件，其中1件酒測值更高達0.87MG／L，依公共危險罪嫌移送偵辦。

霧峰分局分局長李建興強調，「酒駕零容忍」、「只要在台中酒駕，一定會被抓」，3月份迄今取締酒後駕車計110件，平均1天就有3.5件，顯見還是很多民眾存有僥倖心態。

酒駕害人不淺，大里區3月25日在大智路發生一名劉姓男子酒後肇事逃逸，造成無辜機車騎士死亡的案件。

警方表示，為保護民眾行的安全，將持續精進取締與防範措施，除了強力取締酒駕外，同時結合鄰里活動加強交通安全宣導。

針對轄內售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所業者宣導「代客駕車」、「指定駕駛」及「勿酒後駕車」等作為，宣導與取締並重，提醒民眾改變酒駕惡習，勿心存僥倖，共同維護用路人安全。

道路交通管理處罰條例第35條及第35條之1修正條文自3月31日正式施行，修正重點為酒駕罰則再加重，內容包含酒駕再犯累積年限延長為10年，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實，酒測前吸食服用含酒精之物、毒品、迷幻藥等視同拒測，同車乘客罰鍰提高為6000至1萬5000元，吊扣牌照2年等。

酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛，駕駛者租車酒駕或拒測，罰鍰加罰二分之一；呼氣酒測值超過0.25MG／L，涉犯刑法第185條之3公共危險罪，將處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

霧峰警分局將配合台中市政府警察局自3月31日至5月31日，為期2個月執行「掃除醉犯2.0專案」加強取締酒後駕車，執行首日凌晨開始，短短不到3小時即查獲3件酒駕案件，其中1件酒測值更高達0.87MG／L，依公共危險罪嫌移送偵辦。