屏東33歲洪姓女子在新制上路不到1小時，即酒駕撞壞路旁警用路口監視器桿子。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

酒駕新制31日上路，除加重刑罰外，還將公布累犯姓名照片，但有些民眾似乎沒在怕，屏東33歲洪姓女子在新制上路不到1小時，即酒駕撞壞路旁警用路口監視器桿子，整台車還撞到四腳朝天、車頭全毀，幸人僅受手腳挫傷，警方表示，洪女酒測值0.84，為初犯，訊後將依公共危險罪嫌送辦。

警方指出，31日凌晨1時許，33歲洪女酒後駕車行經屏東市廣勝路左轉忠孝路時，不慎撞及路旁警用路口監視器桿子，整台車撞到翻車，女駕駛受有手腳挫傷，未有生命危險，當場接受吹氣酒測，酒測值高達0.84，但為初犯，未達公布姓名照片標準。

警方強調，酒駕新制已上路，除加重刑罰、同車乘客處以連坐罰、強制配備酒精鎖外，也將針對累犯者公布姓名、照片，呼籲民眾勿以身試法，請善用「酒後代駕」服務，屏縣府結合第一合作社、青溪合作社、台灣大車隊、台灣代駕等4大車行業者推出代駕服務，讓大家可以快樂聚餐、平安回家，又不用煩惱取車問題。

酒駕新制包括原本酒駕、拒絕酒測累犯認定從5年延長為10年，10年內酒駕或拒絕酒測二次以上等累犯可公布姓名、照片等。另提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，從原本的600至3000元罰鍰提高到6000至1萬5000元。

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