桃園市消防局第一救災救護大隊大林分隊30日於桃園區建德國小舉辦今年度防災防火宣導活動，宣導活動主軸為「防災防火－虎哩安全」，目的是讓學童透過生動宣導話劇表演，以寓教於樂的方式吸收防火避難逃生概念，並藉由多元化消防宣導使學童提升防災意識。

防災防火宣導將由消防同仁演出生動活潑的宣導小劇場，演出有關避難逃生、用電安全及人離火熄等居家防火知識，再搭配有獎徵答活動，拉開活動序幕，更特別的是此次現場更設有大林義消分隊站點，搭配義消專業訓練照片、裝備及一身勁裝，讓小朋友闖關之餘更感受到義消服務的熱忱及對於社會的正向力量。

闖關關卡共分為4大區域：「虎內乾坤」、「福虎生風」、「虎救支援」、「猛虎出閘」等以「虎」為主題的消防知識關卡讓小朋友們挑戰，現場也有驚喜巧虎大玩偶與小朋友們共同闖關互動，亦準備眾多摸彩獎項讓學童更有參與感。期望藉由這一系列宣導活動強化學童避難逃生意識，並回家與家長們互動分享，以提升桃園市民生命財產安全。

大林分隊長張宏暐表示，「教育是國家大計，基礎需要從小穩紮穩打，而防災避難知識攸關性命安全，當遇到危急時刻，往往一念之差，就造就截然不同的結局，唯有持續吸收防災避難知識才可提高化險為夷的機率。」。