國內保險業者引頸期盼的純網路保險終於來了！

所謂的純網路保險是指金管會去（110）年底前宣布開放國內設立純網路保險（以下簡稱「純網保」），這塊市場大餅已經引來新創科技、保經代及傳統保險等3大業者搶食。日前金管會召開「純網保」公聽會，會中3大業者動作態勢明顯，像是新創科技業者提出動態式精算的新計費模式、保經代公會期待能與「純網保」合作，另外還有3家保險業者準備搶攻「純網保」產險執照。

其中值得一提的是，國內兩家金控龍頭─國泰與富邦的與會人數陣仗最大，從金控端、子壽險、子產險等都派代表與會，充分展現對於「純網保」的濃厚興趣。

金管會評估，開放「純網保」將會帶來5大效益：其一是滿足多元族群保障需求；其二是推廣創新型保險商品像是碎片型保險（保期短、保費少、為特殊時段或是特殊風險特別打造的保險）即是一類；其三是有利於擴大保險保障；其四是加速保險產業數位轉型與升級；其五是建構直接銷售通路，提供民眾更普惠簡便的保險保障。

另一方面，針對業界最關心的設立申請、商品面及業務面等3大面向，金管會保險局進一步指出，今（111）年8月左右會公布申設的細部規範，基本上「純網保」的核保和理賠不能「委外」辦理，但是理賠可以委託保險公證人進行損失評估和勘損，也就是說，「純網保」就是一種線上招攬和銷售的概念，只是服務並非一定要在線上，可以設立實體服務中心。