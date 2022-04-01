新冠肺炎疫情再度掀起延燒壓力，中央流行疫情指揮中心3月27日針對八大行業宣布加嚴控管措施，台中市警察局第二警分局針對北區多家大型舞廳、視聽室實施臨檢，在五權路與中清路上的大型舞廳及視聽室等八大行業進行查察時，查獲15人違反防疫規定，違規者將處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
市府強調，中央流行疫情指揮中心宣布，八大行業的客人須接種3劑「嚴重特殊傳染性肺炎」疫苗並落實實聯制，營業場所內所有工作人員皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑否則不得提供服務，市府今日也公布罰則，違規者將處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
警方表示，違規的民眾包括「未攜帶防疫證明」8人、「未施打3劑疫苗」即入內消費2人、「未落實實聯制」登記5人，違反相關防疫措施樣態共計15人。
針對防疫新規定，仍有民眾不清楚最新防疫措施，警方向業者及顧客宣導，務必配合當前的防疫規定，切勿貪圖一時方便，而讓整體防疫效能大打折扣，除勸離違反規定者，並蒐集現場相關事證，通報主管機關依法裁罰。
特種營業場所出入人口較為複雜，為避免此類場所成為防疫破口，結合臨檢時段持續擴大防疫措施查察，清查「未攜帶防疫證明」、「未施打3劑疫苗」、「未落實實聯制」等違反防疫規定之顧客，利用警用小電腦過濾店內消費民眾是否為居家檢疫或隔離對象，以防疫情在社區中流竄。
分局長陳家銘表示，為防堵疫情向外擴散，將持續利用臨檢等勤務作為，對特殊場所進行全面清查，而業者應善盡管理責任並配合政府防疫政策，加強落實各項防疫措施，民眾切勿心存僥倖而使防疫工作功虧一簣。
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