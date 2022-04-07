今（7日）本土確診個案達382例，各大企業無不繃緊神經，傳出中信金控升級防疫措施，下周一（11日）起，員工可彈性啟動居家辦公。

Ettoday報導，鑑於本土疫情節節升高，為保障全體同仁健康，維護工作環境及營業據點安全，並降低疫情升溫造成金融服務衝擊，自2022年4月11日起啟動下列防疫措施。

中信金表示，下周一起實施居家辦公，各公司於持續營運考量下，授權單位處／部長以上主管彈性實施居家辦公措施，各單位實施比例以不低於25%為原則。

同時公司內部將減少實體會議及訓練，加強防疫措施，此外，中信金提醒員工減少人員跨樓層交流，暫停社團活動、關閉員工休閒設施並暫停開放主管及員工餐廳。

不僅如此，中信金為了協助掌握同仁自身健康概況，進而降低工作場所群聚傳染的風險，中信金請各單位需確保每位同仁平日至少持有１劑家用快篩試劑在身邊或家中以備不時之需。