受到新冠疫情、邊境嚴管影響，觀光業者衝擊慘重，而交通部的紓困振興條例實施也將於3個月後截止。交通部長王國材30日與旅行業者代表座談，並請觀光局就政策可協助處，提供業者最大協助。

旅行公會全聯會、旅行業品質保障協會及六都一省旅行公會代表與王國材、觀光局長張錫聰30日在座談會中討論產業現況並交換意見。公會代表提出建議，包含振興國內團體旅遊方案、展延觀光產業融資信用保證貸款及利息補貼，以及希望政府持續提供薪資補貼至國境解封等三建言。

王國材表示，已請觀光局研議將剩餘的國旅券經費，用於補助特色旅遊；此外也鼓勵業者辦理培訓課程，為國境解封來預為準備。而貸款寬限期展延部分，他也請觀光局就個案提供相關協助，並儘速擇期與金融主管機關及銀行公會開會研商就通案處理方式給予協助。

至於薪資補貼一事，王國材說明，觀光發展基金是屬於「借款」、不能用於補貼，目前並無財源可用於薪資補貼。他強調，當前政府政策已到振興階段而非持續紓困，行政院的紓困振興預算亦只到6月底，如業者有相關建議希望由全聯會彙整，交通部將協助向行政院表達目前業者的聲音，以利行政院通盤考量觀光產業、評估總體經濟之產業政策。