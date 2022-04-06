國道3台南關廟交流道、台86線快速道路交會處，因車流量龐大，經常回堵塞車，立委林俊憲等人建議新建高架道路及相關匝道銜接，總經費約需71億餘元。交通部長王國材6日實地視察後，承諾將全力支持，並當場指示公路總局加速提報行政院核定。

公路總局長陳文瑞簡報指出，改善計畫將從台86線至砲校20米聯外道路新建高架道路，全長約2250公尺，並增建相關匝道，總經費71.82億元。一旦計畫核定後，經綜合規畫及環評2年、設計及用地取得2年，以及施工3年，合計約7年可完工啟用。

林俊憲指出，台86線一向是台南民眾往來各地的重要交通動脈，從西端南區灣裡連接市區直到東端連接國道3，再加上途經的高鐵特區持續發展，不僅有三井outlet進駐，陽交大、中研院在沙崙綠能智慧城也陸續揭牌，台86線的重要性與日俱增，卻也漸漸不堪負荷。

林俊憲分析，由於當年沒有預估到車流量的成長，銜接國道3的路口只做半套，上下台86線快速道路的車流與台19甲線交會，近年更達每逢尖峰就塞車的嚴重程度。

林俊憲強調，有關台86線銜接國道3工程，目前已爭取到交通部長承諾支持，將投入71.82億經費；同時，公路總局也已在3月18日將可行性評估送交通部審查，他要求交通部應努力縮短相關期程，盡快完成銜接計畫。

王國材認為，基於路網鏈結及進一步擴大服務範圍，經整體考量提出此一改善方案，除能紓解路口回堵問題外，更能透過規畫的系統匝道，提供民眾便捷上下國道的需求。