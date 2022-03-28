彰化縣警察局、衛生局、經綠處針對特定娛樂場所加強臨檢、稽查。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局、衛生局、經綠處針對特定娛樂場所加強臨檢、稽查。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎再度升溫，27日新增83例本土及120例境外移入個案，創下近期新高。彰化縣維持零確診，縣長王惠美指示規劃聯合稽查勤務，警察局、衛生局、經綠處針對特定娛樂場所加強臨檢、稽查，27日晚上到28日凌晨查獲消費者未施打2劑滿14天者5件19人、未落實實聯制1件3人，依違反傳染病防治法函送縣府裁罰，另查獲未攜帶黃卡出示接種證明之消費者及從業人員158人，皆立即記錄後勸導。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日宣布，考量特定娛樂場所較易有傳播風險，即日起民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等場所，均應配合出示完整接種3劑COVID-19疫苗證明，各類場域工作人員除了有疫苗接種規定，即日起至4月30日每週也要做1次快篩，陰性者才可提供服務。

彰化縣警察局呼籲，八大行業等營業場所易聚集人群，如未落實防疫規定，容易形成破口，員警對於該等營業場所執行稽查時，一則維護治安，一則要求業者遵守防疫規定，建構縝密防疫網防止疫情破口，警察防疫總動員，嚴格把關。