農曆三月迎媽祖！大甲鎮瀾宮9天8夜南下遶境進香，將於國曆4月8日深夜起駕！內政部要求所有參與遶境活動者均須接種3劑疫苗方可參加。鎮瀾宮30日晚上強調，該宮神轎班成員有80人，除部分年齡較大或打完第2劑未滿三個月還不能注射第3劑外，到今天已超過40人已打第3劑，遶境神轎班絕對不成問題。

受到本土疫情多點爆發影響，中央流行疫情指揮中心宣布，所有參與遶境活動者均須接種3劑疫苗，且活動中不得「躦轎腳」或「搶轎」，避免路邊群聚席地而眠。

大甲鎮瀾宮指出，將針對所屬團隊和單位造冊發放「疫苗３OK」識別證；關於接種3劑疫苗部份，廟方將統一要求董監事、工作人員及所屬的香頭和團隊等，都要完成3劑疫苗注射才能參加遶境進香活動；其他相關沿途路線宮廟、周邊團體等，也會盡全力致電說明。

鎮瀾宮執事人員表示，媽祖遶境時各陣頭如頭旗、繡旗隊、哨角隊、36執事等團隊陣龐大；外界謠傳「神轎班」僅個位數打滿3劑，根本是不實的抹黑，因神轎班有80位成員分三班制，昨天有30多位已繳小黃卡外，今天又有成員追打第3劑，已超過一半打完第3劑。

鎮瀾宮強調，雖然神轎班成員有些年紀較大，少數因個人健康或打第2劑未滿三個月不能打第3劑外，媽祖出城前絕對超過2／3成員會打完第3劑，希外界不要刻意抹黑造謠。