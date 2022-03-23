今（23日）凌晨1點41分，花東外海發生規模6.6強震，最大震度6級，全台皆有感搖晃，樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員琳妲，剛好與友人去南投深山民宿度假，沒想到正要睡覺時竟遇上強震，從她上傳的影片中可以看到掛在半空中的吊燈劇烈搖晃，隨時都有砸下來傷到人的可能。

琳妲稍早在instagram發文報平安，心有餘悸表示：「來到大自然遇上大自然現象，昨晚與好友們經歷一場深山內最大地震，永生難忘」，接著上傳一行人入睡前遇到地震的影片，不僅聽到木頭晃動的聲音，掛在民宿半空中的吊燈更是不停搖晃，過程中友人們不斷驚呼：「超晃，好可怕，我們要怎麼辦」，沒想到過沒多久，就聽見琳妲發出尖叫聲：「怎麼又晃了，還在晃啊」，突如其來的地震讓一群人坐立難安，不知道該如何是好。

對此，網友紛紛留言：「大家都沒事吧，希望一切平安」、「站在燈下面很危險，注意安全」、「人在澎湖剛剛考慮要不要逃跑」、「我剛才睡著被搖醒，還以為我在做夢」、「趕快跑出去外面即可」、「地震真的有點大」、「琳妲和友人沒事就好」。

琳妲除了是Rakuten Girls樂天女孩成員，也是知名網紅團體「反骨男孩」一員，擁有天使臉孔和傲人火辣身材的她，每次在社群網站曬出養眼清涼照片時，都引起網友熱烈討論，每次PO文都吸引萬人按讚，人氣可以說是居高不下。