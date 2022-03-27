【每日必看】著外送員服裝搶錢! 一手拿槍一手辣椒水得手5萬! @中天新聞 20220325

高雄三信銀行橋頭分行25日發生搶案，警方於南投某民宿逮回曾姓嫌犯（咖啡色衣服者），當時他正帶妻兒旅遊。（民眾提供／林雅惠高雄傳真）

高雄三信商業銀行橋頭分行25日下午遭歹徒持槍及辣椒水搶走6萬3千元，高雄警方今天（27日）上午在南投逮到涉案的30歲曾姓男子，據悉當時他正帶著妻兒在南投出遊，警方在民宿停車場出示搜索票將他攔下逮捕，當時曾男十分錯愕。據了解，從事業務工作的曾男，犯案動機疑似為了償還800萬房貸，詳細案情及犯案動機仍有待警方釐清。

據了解，警方以車追人，昨（26日）掌握到曾嫌身份後，向檢方申請搜索票，今天早上10點40分在南投的民宿停車場將他攔下逮捕，據了解，曾男與家人當下都十分錯愕。曾男被帶回岡山分局進行後續調查。初步了解，從事業務工作的曾嫌，疑似為了償還8百萬房貸，才會搶劫銀行。

25日下午約3點半，曾男穿著外送員制服，持槍與辣椒水衝進銀行攻擊保全後，搶走櫃臺6萬3千元現金，接著開著變造車牌的黑色轎車逃逸。據ETtoday新聞雲報導，曾男上網買空氣手槍和外送員制服，先開自己的車到仁武的義大購物中心附近藏匿，再從義大醫院搭計程車到榮總，再開著掛有變造車牌的車輛到橋頭犯案，顯然事先精心策劃。