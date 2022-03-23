今天凌晨全台有感地震，台中市長盧秀燕在震後第一時間，透過臉書問候市民平安，並請大家回報各地是否有災情，至今已有上千訊息回應、上萬人按讚，她也透過臉書向民眾報告市府掌握的災情狀況，盼讓市民安心。

地牛翻身翻不停，1時41分花蓮縣近海出現規模6.6地震，是今年截至目前最強震，凌晨主震到目前已出現超過40起的餘震，引發各界關注。根據地震測報中心資料指出，本起規模6.6主震震央出現在花蓮縣政府南方62.6公里，位於花蓮縣近海，地震深度30.6公里。最大震度6弱出現在台東長濱。

今天凌晨全台有感地震，台中市長盧秀燕在震後第一時間，透過臉書問候市民平安，並請大家回報各地是否有災情，至今已有上千訊息回應、上萬人按讚，她也透過臉書向民眾報告市府掌握的災情狀況，盼讓市民安心。

「北區平安」、「一切平安」，許多民眾看到盧秀燕發文，也紛紛回報各地狀況，還有網友說「超有感，被搖醒三次」、「讓我想起九二一，希望大家都平安」，台中市議員黃健豪則回應「我確定市長本人真的被震醒關切各地狀況」，立委江啟臣則肯定市府團隊的辛苦。

盧秀燕也在臉書向市民報告震後情況及市府團隊處理作為，包括市府水利局震後第一時間巡查，所轄的轄11座水資源回收中心皆正常運作；另梧棲區臨港路與大智路交叉口的道路工程工地、地震後持續冒水，市府已通報水公司處理。