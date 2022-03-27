《我愛黑澀會》女星斯亞(糖果)日前在臉書控訴遭到霸凌，痛罵《綜藝大熱門》未經允許竟使用她的肖像跟小Ａ辣相似來出題，讓她感到被冒犯霸凌，接連幾天都在表達不滿，事後嘻小瓜(謝紹宸)反過來指稱遭到演藝圈的「她」言語辱罵，部分網友聯想到了斯亞，雖然她否定霸凌嘻小瓜，但仍遭負面評論纏身，今日(27)PO出一張黑底白字的限動圖回應了。

斯亞在IG限時動態提到，懂得人都懂根本沒有雙標這一件事，「一年前，嗯？都一年了，原來有些人的想法是不想進步一直在原地」要被混淆洗腦帶風向，想去相信就去相信，而這也讓她聯想到，華劇《我們與惡的距離》中的經典台詞，她諷刺：「觀眾只有7歲的智商。」

近來論壇有許許多多的負面聲浪，斯亞並未做太大回應，不過她也說了「要跟著狼走，那就去吧，慢走不送！」此外她也期許自己可以看見自己的成長，她勉勵自己，「任何難的事都需要練習，努力總會有收穫的。」直言希望能夠從困難中看見自己的成長，並且能夠有所收穫。

先前，嘻小瓜在斯亞發文前曾表態，跟人家有爭吵鬧上新聞版面，捲入風波之中並不是件好事，他也直言道「我就是看不下去演很大的戲碼呀」至於有網友指責他攻擊、手裡又沒證據，他只想回應一句話：「你們真的以為看到的就是全部嗎？」