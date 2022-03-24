曾寶儀、盧廣仲大啖台南美食。（myVideo提供）

曾寶儀主持的實境綜藝節目《我們回家吧2》第2集找來最年輕的三金得主、「國民長孫」盧廣仲作客，回到故鄉台南仁德一日遊。

曾寶儀提到寶媽很喜歡盧廣仲，大讚他是「很乖的小孩」，認為他很能夠處理團體的人際關係，盧廣仲則坦言，因為他國小曾被同學霸凌過，所以下意識會想保護自己，而他覺得保護自己最好的方式，就是讓現場的氣氛融洽，也才會變成現在這個懂得跟不同人舒服相處的他。

盧廣仲2015年曾在低潮時期花了11天從台北走路回到台南，被問到最大的感觸，他說是關於「自由」，「我體會到在這個世界上，沒有任何一個人可以阻擋你去做你想去做的事，既然我是自由的，為什麼我要讓我自己不快樂。而我知道這個不快樂，也是我選擇的自由之一。」他最後更分享出人生句「你要知道你在不快樂的時候，你還是自由的」。

曾寶儀也分享，聽了盧廣仲歷來的創作專輯，確實在2015年後的第五張專輯有了明顯的改變，盧廣仲回顧了一路以來的創作歷程，他說，第一張專輯《100種生活》迴響很好，拿到金曲新人獎，可是之後第二、三、四張專輯都沒入圍金曲獎，這8年期間他數度自我懷疑「是不是唱歌不太好聽」、「是不是沒有才華，歌越寫越爛」，還考慮過要轉行。不過，現在回頭看，他滿感謝撞牆的過程，「因為你一定要先迷路的，才會找出正確的道路在哪裡。」《我們回家吧2》每周四中午12點在myVideo線上獨家首播。