女星斯亞日前在臉書控訴遭到霸凌，痛罵《綜藝大熱門》未經允許竟使用她的肖像跟小Ａ辣相似來出題，讓她感到被冒犯霸凌，大動作嗆聲：「做著跟酸民一樣讓人不舒服的事情。」豈料事情才過去幾天，她仍吞不下這口氣，選擇通過直播來替自己發聲，卻有網友挖出她過去在IG上的留言，陷入尷尬局面。

斯亞在直播訴說自己有多委屈，已有兩年沒上《綜藝大熱門》的她，表示這件事情跟主持人吳宗憲無關，她針對的是製作單位造成的傷害，未經過允許拿了肖像去做題目，導致節目播出後遭到很多人攻擊，光是兩個月內就大約封鎖了1000多人。為此，斯亞表示「我不奢求會有道歉，但我希望這些惡意的玩笑可以停止」。

這段直播結束以後，有網友以「斯亞直播哭訴自己被霸凌」為題在dcard發文，內文聊到「一直很喜歡她，雖然堅持自己沒整型和很愛生氣這點有點扣分，今天這件事真的有點傻眼了，因為像小A辣所以是霸凌？以前被說像泫雅、蔡依林都很開心，結果像A辣反而是霸凌，這樣雙標又哭著直播。」隨後網友還翻出斯亞IG回文，截圖上有粉絲說「我剛才一瞬間以為是泫雅欸！超辣的」

斯亞見狀回文感謝「很開心呀！怎麼醬子啦！啾咪啦！」語氣激動顯然被誇像泫雅，心情非常美麗。大多數的網友見到此番情景相當傻眼，留言寫下「如果節目是拿泫雅照片，還會是霸凌嗎？真的想知道斯亞答案」不過也有網友幫她發言「不太理解為什麼風向都是譴責斯亞，當初中一中老師被說像白雲，大部分人不都認同是霸凌嗎？」