許薇安視綜藝大哥胡瓜為天菜。（Up直播提供）

「全球第一的直播平台 」Up直播致力於精彩內容與優質主播，人氣直播主許薇安進駐Up直播吸引高人氣，雙魚座的除了她談吐率真幽默，更是擁有高顏值、姣好身材的正妹，170公分修長雙腿、加上34E、24、34的傲人三圍，坦言疫情影響到活動演出，這兩年才決定轉戰Up直播賺錢，她享受這份工作，也得到許多成就感：「在Up這裡分享生活，開心與粉絲們互動，還交到好多的朋友，真的很幸福。」就讀國際企業管理畢業，從高中開始投入演藝工作，從平面模特兒、廣告拍攝、活動主持展露頭角，陸續上過《康熙來了》、《國光幫幫忙》等綜藝節目，累積高人氣出道，而媽媽也是模特兒出道，可說是遺傳了演藝基因。

直播中印象深刻的事，許薇安表示曾遇過粉絲告白「匯錢給你！」對方出於愛慕就直接匯出10萬元到帳戶，她拒絕回擊：「這筆錢我是不會收的，不是因為錢給多少來決定交朋友，希望是喜歡看我的直播、再來打賞送禮物給我肯定。」趕緊把這筆錢退還給該粉絲；對於粉絲們不離不棄追隨，她充滿感謝：「出發點是把你們當成朋友，不是一兩個人在挺我，而是大家集體一起努力幫我，謝謝你們讓我在直播開心做自己，生活變得多采多姿。」她形容自己是大剌剌個性、樂天派，能把所有大事情都會變成小事，傳遞正能量給大家，但若遇到粉絲惡意騷擾訊息，會選擇直接刪除封鎖！

34E雙峰傲人，許薇安透露並沒有在運動健身，還自招是「手搖控」，每次直播就是「一天一杯奶茶」開心喝起來，「胖了再減肥就好」，目前投資副業做香氛，她強調：「男生要學會打理自己，經過身邊有淡淡香氣很加分！不把自己打理好，只會更糟！」談到未來規劃，許薇安坦言：「滿迷惘的，走一步算一步，人生太難說了，未來是一瞬間的事情，期許自己能越來越好。」她單身超過3年，「交男友對我生活不會造成好的幫助！」理想情人條件得要個性好、能開得起玩笑，她直呼：「歐巴馬東石是我的菜！不喜歡鮮肉，比較喜歡大叔型，穩重又幽默。」更盛讚62歲的綜藝大哥胡瓜就是天菜，笑稱以前錄製《綜藝大集合》最開心，直接告白男神：「每次錄影看到瓜哥我會受不了，他是我的第一名！這是認真的！」