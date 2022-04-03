在2020年因接連演出夯劇《傳聞中的陳芊芊》、《我，喜歡你》而走紅的大陸女星趙露思，人紅是非多，竟爆出跟男神肖戰告白的緋聞，因此在網路上被罵爆，趙露思忍無可忍提告，近日結果出爐，被告敗訴，不但要賠錢，還得實名公開道歉。

趙露思2年來飽受「烏龍告白案」所擾，起因於2020年10月，某周姓網友做了一張造假圖，做出趙露思微博帳號po文「喜歡你 @X玖少年團肖戰DAYTOY」這樣的內容，立即在網路上掀起議論，雖然趙露思工作室微博隨即發出澄清，表示「2020年10月30日晚，趙露思女士唯一微博帳號『趙露思的微博』，並未發布偽造截圖中的相關內容」，但仍難抵擋網友謾罵，狂轟趙露思「綠茶」、「自導自演」等污辱字眼，甚至到現在還有人拿此事來攻擊她。

趙露思提告p圖的周姓網友毀損名譽，終於獲得勝訴。(翻攝自趙露思工作室官微)

趙露思受到謾罵，公司方面不願看到藝人名譽受損，於2020年11月3日委請律師提出告訴，官司纏訟多時，終於在今年1月25日拿到勝訴，法院認定周姓網友明確侵害他人名譽，判他需向趙露思公開發布道歉聲明，賠禮致歉，還需支付原告精神損害撫慰金加訴訟成本，約4.5萬人民幣(約台幣20.5萬)。

而周姓網友到了今年3月31日才終於發布道歉聲明，刊登於法院網站，坦承自己當初用了p圖不法手段「只是想引起八卦」，不料事情會鬧得這麼大，如今深刻了解網路暴力難以估量的嚴重性，「以後一定會好好地、本本分分地做一個普通網民，也對您造成的傷害再次做出真心地致歉，非常抱歉對您造成的傷害，希望您可以予以諒解」。