男團「ALL IN 5」近來發新EP《ALL IN 5成團紀念MINI ALBUM》26日在西門町舉辦台北場簽唱會。開演前突然遇到暴雨，當一邀請嘉賓焦凡凡上台後，天氣突然放晴，團員們直誇焦凡凡是太陽之女；5位團員很喜愛焦凡凡，在現場使出渾身解數熱情告白。

18歲的成員柏安在台上打趣說，「不管妳哪一天燒焦了，我會不顧一切的撲向你，跟妳一起變焦，改叫焦安安」，一聽到柏安願意為她改姓「焦」，逗得焦凡凡笑得花枝亂顫，直喊好熱，「每個弟弟都太會撩了。」

焦凡凡與男友婁峻碩感情穩定，被問及若世界上沒有婁峻碩會選哪位弟弟？她幽默說：「其實不管有沒有婁俊碩，我也可以選，有這麼多鮮肉，還是可以交朋友，ALL IN 5就是ALL我都要。」隨後面臨成員5擇1？她毫不猶豫選擇年紀最小的柏安，加上柏安甚至願意為她改姓「焦」，她大笑說，柏安很可愛，當然要選最嫩的。

ALL IN 5在培訓時開始同住宿舍，有吵架爭執？他們笑說，大多都是為工作上的小事有點爭執，但下通告後找時間開會討論，大家私下都會敞開心房暢聊，互動自然放鬆，更自爆男生聚在一起難免會聊一些成人話題，每次都讓年紀最小、還是母胎單身的柏安摀住耳朵說：「我不想聽。」