中共一架民用運十二航機上月飛越東引防區上空後，軍方派發馬防部大批信號槍，要求官兵對迫近防區的低空不明機發射信號彈示警。外界批評，此舉有若兒戲，不知發射信號彈是求救還是警告？

行政院長蘇貞昌表示，發射信號彈的用意是「我看到你了」，「講白了，台灣的難處在不願意開第一槍」。蘇貞昌此說，似是而非。台灣的難處不在於不願意開第一槍，而是不願意對美國說不，不願意承認自己誤判國際情勢，將台灣推上了美國新冷戰的戰略前沿，弄得原本平靜的台海生波，兩岸和戰，進退兩難。

以時間序列來看，2016年以前，台灣何須擔心中共何時武統？何須擔心國軍要不要開第一槍？檢視二戰以來中美兩國對外用兵，明顯可知，美國窮兵黷武程度遠勝中國；中美爭霸，台灣何必在兩強之間硬刷存在感，自薦枕席，將台灣拱手交給大國作為戰場？

眼下台灣的國防外交政策，無論是積極購買軍備武器、延長役期，還是與美結盟，只會讓兩岸敵意螺旋升高，備戰成了叫戰，引戰而非止戰，遲早會將台灣人民推上戰場，將台灣推入萬劫不復的深淵。

且以俄烏戰爭為鏡。俄軍侵入烏克蘭三周以來，戰事膠著，美國與北約譴責俄國、制裁俄國，雷聲大雨點小，聲援烏克蘭，口惠實不至。儘管越來越多美國國會議員呼籲拜登總統提供烏克蘭更多武器戰機與空防系統，但兩黨多數議員都支持不派美軍到烏克蘭，也不設置禁航區，以免和俄國正面衝突。俄烏惡戰，美國教唆挑釁，實為點火人。如今，烏國全境幾成廢墟，美國非但見死不救，尚且四處釋放假消息，搧風點火，還意圖在台海生事。此時此刻，蘇貞昌豈能夸言不願意開第一槍？還說甚麼「他如果攻擊我們，就是第一擊了，絕對沒有倖存的機會」。

美國不仁，以烏克蘭為芻狗，他日台海有事，誰說不會以台灣為芻狗？美國不願與俄國正面衝突，難道就願意與中國正面為敵？習近平真如俄羅斯媒體報導將於今秋接管台灣，美國民眾真願為一個幾乎陌生的政權拋頭顱、灑熱血？或者，美國一如今日應付烏克蘭，藉機傾銷過時軍備，鼓動台灣全民皆兵，削弱中國經濟？兩岸軍事實力懸殊，共軍真要來犯，若無美軍介入，台灣絕無倖存之日，即使美軍介入，台灣已成人間地獄，意義何在？

吳釗燮說，不管中國是否要攻擊我們，或者甚麼時候攻擊我們，我們隨時隨地都要做好自我防衛的準備。吳釗燮此言差矣！外交重在折衝樽俎，締造和平環境，而不在於依附強權，鼓吹備戰。況且，台灣蕞爾之地，國防長期依賴美國，即使積極備戰也無法勝戰，遑論止戰。

和平比戰爭更艱難。如果民進黨政府有勇氣改正兩岸政策的誤謬，重回兩岸和平競爭、和平發展的道路，勇敢地對美國說不，美國能奈我何？哪裡需要擔心開第一槍呢？（作者為資深媒體人）