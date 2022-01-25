今天(25日)22點35分，宜蘭近海發生規模5.0地震，地震深度63.8公里，最大震度宜蘭冬山、新竹關西3級；宜蘭市、新北市、台北市信義區、桃園市、新竹市、合歡山2級。台北市、花蓮市區、苗栗市區、南投市區、彰化市區、嘉義市、阿里山、雲林斗六、草嶺1級。

此次地震範圍相當廣，僅台南、高雄、屏東與台東無感，各地都至少有1級，其中位在西部的桃園、新竹都相當有感，雙北更是明顯感受到劇烈搖晃，時間至少30秒。

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