2／3台灣有感！22：35宜蘭近海規模5.0地震 最大震度3級 22:372022/01/25 中時新聞網 林毅 、中時、 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖／中央氣象局 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天(25日)22點35分，宜蘭近海發生規模5.0地震，地震深度63.8公里，最大震度宜蘭冬山、新竹關西3級；宜蘭市、新北市、台北市信義區、桃園市、新竹市、合歡山2級。台北市、花蓮市區、苗栗市區、南投市區、彰化市區、嘉義市、阿里山、雲林斗六、草嶺1級。 此次地震範圍相當廣，僅台南、高雄、屏東與台東無感，各地都至少有1級，其中位在西部的桃園、新竹都相當有感，雙北更是明顯感受到劇烈搖晃，時間至少30秒。 桃園燈會 夜光踩街喊卡 黃金博物館 2年門票大減5千萬 #規模5.0 #地震 #宜蘭 #地牛翻身 #雙北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 楊頭高架竹北段 民調獨漏興安里 04:102022/01/25 地方新聞 新北市小閣員人事調整26日生效 觀旅局長換人做 15:192022/01/25 政治 北市加開青少年BNT疫苗 周四預約 2／7開打 19:262022/01/25 生活 海地5.3地震傳災情 至少2死50傷 09:122022/01/25 國際 北市短缺1000瓶莫德納 侯友宜：新北的數量是可以提供的 11:292022/01/25 生活 北市祭出日租套房檢舉申請 每案1萬5000元獎金 09:472022/01/25 生活 暖過春節 侯陪寄養童樂挑新衣 04:102022/01/25 地方新聞 台北市長選戰PK蔣萬安 陳時中自曝「這年齡層最支持我」 15:202022/01/25 生活 新北iCare健康雲 在家也能問診 04:102022/01/25 地方新聞 年增量創半世紀新低 房市熱拉不動家戶成長 18:372022/01/25 房市新訊 九州強震損設備 東芝晶片廠暫停運作 21:002022/01/24 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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