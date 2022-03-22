日本東京電力公司的供電吃緊，日本政府昨天首度發布「供電吃緊警報」，範圍涵蓋東京都等9地，今天上午電力使用率一度達到103%；另東北電力使用率也達到98%，追加列入警報。

日本放送協會（NHK）報導，福島縣外海16日晚間發生規模7.4強震，導致廣野火力發電廠6號機、新地火力發電廠1號機等停機尚未恢復供電，但今天起寒流來襲致氣溫大降，面臨使用暖氣等用電需求上升。

日本政府研判東京電力公司（東電）供電的1都8縣（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、群馬縣、櫪木縣、茨城縣、山梨縣、靜岡縣東部）將面臨供電吃緊的情況，恐因供電不堪負荷而發生大規模停電，經濟產業省昨天發出史上第一個「供電吃緊警報」，呼籲民眾節約用電。

依據東電數據，日本時間今天上午11時左右，電力使用率高達103%，用電需求超越供電能力。

東京電力已向東北電力、中部電力等其他7家大型電力公司調度電力，預計至今天下午4時共將調度141萬千瓦供東京電力使用。

預期停機的火力發電廠恢復供電仍需一段時間，今後還會持續面臨供電吃緊狀態。

日本政府持續呼籲，東電供電區域內1都8縣的企業與家庭，從今天上午8時到晚間11時都要盡可能節約用電，盼降低約10%用電量。

具體節電措施包括隨手關燈關暖氣、空調室溫設定為攝氏20度、調降電視畫面亮度等。

另外東北電力公司今天也面臨同樣狀況，因16日強震導致火力發電廠機組停機未恢復、寒流推升用電量，今天上午11時電力使用率達98%。

日本政府繼東京電力之後，今天也對東北電力公司供電區域發布「供電吃緊警報」，呼籲用戶節電。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110322