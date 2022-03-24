中國新聞網24日報導，北京市市場監管局網站顯示，北京搜厚物業管理有限公司（SOHO物業）朝陽門第二分公司、海澱黃莊分公司、前門分公司、三里屯分公司、望京分公司等15家分公司，21日被北京市多區市場監督管理局處罰警告並罰款，因存在向終端用戶加價收取電費、以電力改造服務費名義，收取增加電力功率容量（增容）費用等行為，違反大陸《電力法》相關規定，15家分公司合計被罰1.15億餘元（人民幣，下同，約合新台幣5億元）。

據報導，15家SOHO物業分公司被罰原因，均為在電力公司同期平均電價的基礎上，向終端用戶加收電費。

中新財經報導，此外，電力公司免費為電力用戶增容，其中有14家分公司以電力改造服務費的名義，向終端用戶收取增容費用，存在在電費中加收其他費用的行為。

15家被罰的SOHO物業分公司中，北京搜厚物業管理有限公司三里屯分公司被罰款金額最高，達2158.42萬元；其次為朝陽門第二分公司，被罰1561.21萬元；新源里分公司罰款金額最低，為29.37萬元。