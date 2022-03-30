中部科技產業園區舉辦「節能減碳暨電力交易」趨勢研討會，會中實體研討會的會議情形。（中港分處提供）

經濟部加工出口區管理處中港分處，為讓區內廠商了解政府推動節能減碳各項立法及管制措施，昨日與台中分處共同舉辦「節能減碳暨電力」交易趨勢研討會；會中邀請中興大學產業減碳推廣辦公室等單位，就再生能源產業的市場概況與趨勢提供精闢的專業解析，協助園區廠商規畫未來能源使用及節能減碳整體解決方案，以降低產業可能面臨之衝擊，將阻力轉成動力，促進產業升級轉型。

台灣能源供應主要依賴進口，目前以燃煤及天然氣發電比例最高，在能源消費方面，工業部門消費比例相較於其他部門高，每年二氧化碳排放量占全國總排放量一半以上，因此提高再生能源發電比例及工業部門能源使用效率，並降低溫室氣體排放與管制，將是未來產業與環境政策的重要課題。

中興大學吳耿東老師說，自2017年《電業法》修法以來，太陽能、風能等綠電逐步開放自由交易，加上2020年頒布用電大戶條款的《一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法》；許多企業被規範需購買綠電、設置再生能源設備或儲能設備，否則須繳納代金，加上近年來國際減碳趨勢，更帶動企業設立減碳目標，在傳統電力碳排仍高的情況，使用再生能源無非是減碳的快速途徑之一。

中港分處長梁又文指出，世界各主要工業國家為因應聯合國氣候變化綱要公約，紛紛立法限制溫室氣體排放，追求永續能源發展，台灣雖非氣候變化綱要公約會員國，但身為地球的一份子也應為節能減碳盡一份心力。

梁又文強調，政府為達到2050年淨零排碳目標，已推動各項相關政策，並持續透過穩定的能源供應、開發對環境友善的潔淨能源，與有限資源之效率使用，創造跨世代能源、環保與經濟三贏的願景。

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