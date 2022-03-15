顯示器軸承與底座廠信錦企業(1582)2021年財報出爐，2021年稅後盈餘為2.52億元，年減73.93%，每股盈餘為2.03元，公司董事會信守承諾，每股配息5.3元，以3月15日收盤價68.2元來估算，殖息率8%。

信錦2021年合併營收為101.95億元，年增5%，全球新冠肺炎疫情衝擊產業供應鏈，原物料及運輸成本大幅上升，且去年第4季能耗雙控加深成本壓力，加上匯兌損失影響，營業毛利為16.02億元，年減36.97%，合併毛利率為16%，年減10個百分點，營業淨利為3.94億元，年減74.27%，營業利益率約4%，年減12個百分點，稅前盈餘約3.85億元，歸屬母公司稅後盈餘約2.52億元，以期末股本計算，每股盈餘約2.03元。

儘管2021年營運表現不如預期，但因信錦是長期營運穩健的公司，過去10年平均稅前股東權益報酬率約22%，在公司良好的營運基礎及健全的財務體質支持下，董事會通過每股配發5.3元現金股息，較去年5元現金股息年增6%，以3月15日收盤價68.2元計算，殖息率達8%。

信錦前2月合併營收為16.74億元，年增20.7%，信錦表示，公司將持續鞏固既有顯示器產業地位，維持產品生產交貨及品質控管外，並將透過集團資源整合，優化成本結構以提升產品獲利，並透過策略採購加強成本及存貨控管，以應對原物料價格、供應鏈問題等挑戰。