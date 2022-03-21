樂天國際銀行今（21）日再推出「桃猿必勝定存專案」，讓客戶既能參與球賽又可享受高利。活動時間自2022年3月21日起至2022年4月22日止，透過樂天國際銀行網銀或App開立60天期的定存，可享年利率0.6％之優惠，額度可分為3萬、10萬、30萬，每人每筆限開立一次，共計43萬。若樂天桃猿隊獲得2022年度中職上半季冠軍，將享有額外加碼年利率0.6％，最高共計年息1.2％之優惠。

中職新球季開打，樂天全猿主場多元支付方式大躍進，符合資格的新舊客戶於2022年4月30日前，透過樂天國際銀行App在桃園棒球場美食街及所有Pi拍錢包通路（例如四大超商）的行動支付都享50％現金回饋，每人上限新台幣300元，不限單筆、不限通路可跨店累計，等於累計消費達600元就可輕鬆賺回300元現金。

樂天國際銀行身為樂天生態圈夥伴，針對新賽季也加碼推出新朋友優惠。至2022年5月31日前，連結樂天會員並選擇輸入推薦序號「GIRLS」開戶完成，可免費任選2本樂天女孩寫真電子書；或連結樂天會員並輸入推薦序號「MONKEYS」開戶完成，享樂天市場滿2000折1000的折價券(Rakuten Monkeys線上商城及樂天市場全館適用)。讓無論是擁有熱血職棒魂的您，還是樂天女孩的超級鐵粉，都可享有極佳的新戶優惠。