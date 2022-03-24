萬物齊漲年代，投資也要會精打細算。台灣首家由金融科技新創公司轉型為證券商的好好證券，推出「一次定終身優惠」點亮獲客力。投資人只要在4月30日之前，開戶成功、完成任何一檔基金的定期定額，未來在好好證券平台上申購單筆交易或定期定額，都可以享有無條件基金零（0%）手續費的優惠，這是目前市場上最優惠的方案。該平台每筆申購最低門檻為2000元。

「簡單投資」是好好證券成立的最大宗旨，好好證券認為，不只介面操作簡單好用，就連優惠要做到最好，讓投資人可以輕鬆、效率在好好證券平台下單，不限基金類型、不論基金公司、無須談折扣，不用拿酷碰券、不須扣點數，也不需要再等基金優惠專案，確實是台灣金融業者的創新之舉。

好好證券平台專營基金業務，針對新開戶的投資人推出「早鳥優惠」與「VIP加碼活動」。投資人只要在4月30日前，開戶成功就符合早鳥資格，投資人在開戶審核通過（含當日）起12個月內，即可獲得全平台基金交易都免收手續費的優惠。

好好證券同時推出的「VIP加碼活動」，接續「早鳥優惠」，讓投資人在好好證券成功開戶、平台交易滿12個月後，仍可享有零手續費的優惠。投資人要獲得好好證券VIP資格，只要平台上任何一檔基金，成功完成一次定期定額扣款，就可享有好好證券平台上的終身基金交易都是0%手續費，因而稱為「一次定終身」優惠。

值得注意，這個終身零手續費的優惠，適用於好好證券平台上所有上架基金，遠比目前市場上只針對定期定額基金、或特定系列基金才享免手續費的措施，更加優惠。

好好證券指出，免收手續費優惠適用的基金，不限基金品牌和種類，不限股票或債券基金，只要是平台上架的近千檔基金，投資人都享有零手續費優惠（除非有特殊不適用的原因）。

過去台灣的基金投資人，因為可申購管道有限，大多在銀行交易，銀行的財富管理信託帳戶，除了必須支付最高3%申購手續費，每年還必須支付0.2%-0.4%的信託保管費。而好好證券平台能夠做到零手續費，是基於與投資人共同利益的原則。好好證券的基金的申購和贖回，將不收取任何費用，並透過基金交換（FundSwap）的創新業務（預計3Q開放），讓基金交換取代贖回，降低基金公司潛藏的資產規模縮減風險，這項業務型態不僅符合基金公司利益，也能獲得基金公司支持，因此好好證券能夠免收手續費回饋投資人，支應平台管理的相關費用。