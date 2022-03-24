亞泰金屬（6727）公布2021年財報，稅後淨利1.21億元，每股盈餘5.75元，均為歷史新高表現。亞泰金屬表示，高階IC載板基材專用含浸設備自去年開始陸續出貨，今年將進入設備驗證及認列階段，2022年營運表現可望再戰新高。

亞泰金屬表示，在5G通訊、電動車及物聯網等新興終端應用領域蓬勃發展下，PCB上游銅箔基板（CCL）材料對於高頻高速、低功耗及低雜訊等特性的要求日趨嚴謹，因此推動台灣及大陸相關CCL大廠投入大量資本支出，作為國內最大、全球市佔率超過七成的CCL含浸設備廠商，自然成為主要的受惠者，在去年直立式CCL高階含浸設備出貨量較前一年度大幅增加超過二成下，推升2021年營運表現創下新高。

亞泰金屬進一步表示，今年主要成長動能將會由IC載板基材專用含浸設備接棒，公司自主研發及更新設計的高階IC載板基材專用含浸設備，於去年下半年已陸續通過客戶測試，今年起將進入設備驗證及認列階段。亞泰金屬評估，以目前IC載板基材設備供不應求的狀況來看，今年IC載板基材含浸設備佔營收比重可望超過三成。

更由於IC載板基材含浸設備的精密度、潔淨度及耐用性均較CCL設備要高，單價及毛利率亦較高，公司預估今年隨著IC載板基材設備出貨量持續增加下，產品組合的優化將有助毛利率提升，進一步提升整體營收獲利貢獻。

亞泰金屬表示，公司多年來致力於自主研發的R2R精密材料生產設備，繼高階IC載板基材含浸設備順利出貨並開始陸續認列營收後，今年將進一步切入銅箔後處理設備市場，為PCB產業供應鏈提供更完整的設備解決方案。公司並將持續研發並提供客戶更多高性價比的製程設備，切入多元化的產業及應用市場，提供客戶在日系及德系設備廠以外的新選擇，相信以亞泰金屬優質的服務，將協助客戶降低對國外設備廠商的依賴。

亞泰金屬對未來展望維持樂觀審慎態度，主要在於CCL及IC載板基材含浸設備訂單滿載，目前整體訂單能見度可達2023年上半年，加上高階IC載板基材設備進入認列高峰，公司今、明兩年整體營運表現維持雙位數成長持樂觀態度。

此外，因應訂單成長及新產品線拓展需求，公司目前已進行二廠建置工程，預計明年下半年開始陸續加入生產行列，未來二廠產能將規劃以軟性銅箔基板（FCCL）、被動元件（MLCC、LTCC），以及玻纖、碳纖複合材料等水平塗佈設備為主，預估待新廠產能開出後，公司總產能可望再增加三成以上。