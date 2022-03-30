繼JIPM（日本工廠維護協會）官網於2022年1月31日正式公告燁輝取得TPM世界級賞，3月21日燁輝已收到JIPM郵寄的世界級賞獎牌與獎章。燁輝於2016年3月取得日本JIPM TPM精進別賞後，歷經五年之努力於2021年挑戰TPM最高榮譽之世界級賞，經JIPM協會於2021年6月的書面審查與11月之視訊審查，最終深獲JIPM日本三位審查員嚴格之審查與肯定而通過審查獲獎！燁輝也是2021年全球唯一取得TPM世界級賞的公司。

JIPM協會以往頒獎典禮均在每年三月於日本國立京都國際會館舉行，但這兩年受新冠疫情（COVID-19）的影響而未舉辦，只以視頻方式進行表彰。自1999年設立此世界級賞以來，燁輝是全球第28個工廠（第15家公司）取得此項殊榮之企業，也是台灣所有公司首家，也是唯一一家取得TPM世界級賞之企業，更是全球鋼鐵業的第二家、也是全球首家非日系鋼廠取得此項殊榮之鋼鐵公司，這是燁輝全體同仁齊心協力、團隊合作、堅持與努力，才能完成此一艱鉅之任務。

燁輝副董事長吳林茂表示，TPM活動的目標是：「藉由人與設備的體質改善，進而改善企業的體質」，杜絕工作場所中的不良與損失，是強化企業競爭力的利器。而燁輝係台灣鋼鐵業第一家推行日本TPM（全面工廠管理，Total Plant Management）活動之公司，自1997年7月導入日本TPM活動，依據JIPM（日本工廠維護協會）設置的TPM五項獎項，燁輝TPM活動亦分為五個階段推行，24年來由於燁輝同仁持續不斷的努力與堅持，燁輝公司始終秉持著「永遠最好」與「止於至善」的改善精神持續推行TPM活動，最終獲得TPM世界級賞，也達成燁輝2021年之願景：「成為全球最好之鋼鐵製造服務企業」。

最後，燁輝即使已取得TPM世界級賞，這也絕不是終點而是另一階段的開始，燁輝仍會持續改善與精進TPM活動。燁輝新任總經理張振武表示，未來將精進為7S管理活動，並著重自動化推動，以打造最具競爭力的智慧工廠；建立訊息即時回應平台，快速反應市場變化與客戶服務，並推動實踐ESG管理，帶領燁輝邁向「全球『永遠最好』鋼鐵製造服務企業」的願景。