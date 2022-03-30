新台幣兌美元2月貶回28元，也成壽險業獲利一大救星。據金管會30日公布，壽險業海外投資若完全不避險，則2月將出現930億元的匯兌利益，在避險工具成本下降的情況下，2月壽險業匯兌總成本是正的71億元，為2019年5月之後、即32個月來首度出現匯兌正利益，71億元則是2017年3月之後、即59個月來的新高。

據金管會數據顯示，壽險業2月用在換匯（CS）、無本金遠期外匯（NDF）等避險工具的成本約68億元，仍比今年1月及去年12月低，但因預期美國升息、美元將走強，避險工具的成本的確有攀升的趨勢，但因新台幣是趨貶態勢，因此壽險業者亦會酌量減少避險部位，將避險工具的成本控制在一定範圍內。

因為新台幣兌美元2月貶值近0.7％，所以避險工具評價損失582億元，壽險業因有大量匯兌利益，2月增提209億元的外匯價格變動準備金，亦是33個月以來最高提存數，整體外匯準備金餘額來到752億元。

匯兌利益扣掉外匯準備金提存、避險工具成本及評價損失後，2月仍出現71億元的正利益，壽險累計前兩個月的匯兌總成本亦轉正為39億元，亦是金管會2017年公布此統計以來，首次的累積匯兌正利益，後續仍要看新台幣走勢、台美利差、各壽險公司如何調整避險策略，才能決定之後是否能繼續維持匯兌總成本的正利益。

因於海外債券殖利率已攀高，壽險業淨值也因手中老債券評價減少，2月淨值再減1,820億元，累計前兩個月壽險業淨值已蒸發4,816億元，亦是同期淨值減少數的新紀錄。

壽險公司前二月海外收益扣掉避險成本後，仍有新台幣1,857億元，比去年同期成長近23％，加上前二個月仍有實現股債利益，匯兌成本下降，因此壽險前兩月稅前獲利924億元，比去年同期少21％，主要是實現股債利益減少。