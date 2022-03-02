福爾摩沙台新夢想家球團今日宣布，高炮塔射手揚科維奇（Stefan Jankovic）正式加盟，並已於日前抵台，遵循政府規定進行隔離中。

28歲的揚科維奇身高6呎11吋（約211公分），體重110公斤，他不僅擁有身材優勢，同時具備靈活的腳步與優異的三分投射能力，2017年至2020年球季，揚科維奇先後征戰賽爾維亞、亞得里亞海與希臘職業聯賽，皆能繳出近四成的三分球命中率，職業生涯中更曾挑戰NBA發展聯盟、歐洲職籃、土耳其職籃等地之職業聯賽，具有豐富的賽場經驗。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，揚科維奇屬敏捷性佳的優質中鋒，又有優秀的外線手感，「揚科維奇除了能夠在防守端捍衛禁區之外，也能在進攻端為球隊挹注得分火力，相信可以很快的融入球隊的小球風格！」揚科維奇也提到，非常期待可以加入夢想家，「在隔離期間我都有收看球隊的賽事，透過螢幕我就已經可以感受到現場的氣氛，我已經迫不及待要與隊友及教練團一同努力，為球迷打出精采的賽事！」

韓駿鎧總經理特別說道，因為疫情因素影響，洋將抵台不僅程序較過往繁瑣，又需經21日的隔離後才可入隊訓練，所以球團為預防傷病等問題，經多次討論後決定簽下四名洋將，「在洋將大限之前，我們會選用四名洋將與球隊互相配合，希望可以磨合出最強、最完整的陣容，朝我們的目標全力邁進。」根據P. LEAGUE+賽務規章規定，球員之註冊與交易截止日為球季日程三分之二當日下午5點整，球團將會於4月1日大限截止之前選出三名最合適的洋將組合。