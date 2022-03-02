110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽5天賽程結束，2日最後一場賽事衛冕軍政治大學107比64重挫萬能科大，政大和同日獲勝的健行科大，同以5連勝提前確定晉級4強。

政大首節一開始被萬能科大猛烈攻勢打成落後，隨後修正防守，加上大二前鋒王凱裕單節6記三分球取得分數領先，王凱裕全場三分球15投7中，攻下24分，賽後他表示：「其實當下沒在算自己單節得了多少分，只是單純想要帶動球隊氣勢，很開心團隊彼此信任，隊友找到我、傳球給我。至於單節6顆三分，印象應該是自己打球以來最佳。」

大一後衛莊朝勝預賽階段比較少機會，複賽因為球隊有傷兵獲得出賽時間，此役他贊助16分、5助攻，大一前鋒蔡宸綱也有23分、7籃板，都是讓政大戰力不至於因傷兵潮出現斷層。

高中是球隊主力，來到政大只能先從板凳出發的莊朝勝透露，來之前就知道自己在球隊的角色，雖然上場時間沒高中多，但一直都有信心，場上教練也鼓勵他以投射為主，傳球組織有學長林勵和林彥廷幫他。

政大控衛游艾喆複賽階段頭部受傷，加上兩名外籍生歐力士、丁恩迪也掛傷號，陳子威坦言球隊複賽面臨不少考驗，阿基里斯腱受傷的歐力士應該是整季報銷，游艾喆和丁恩迪預計4強賽歸隊，他鼓勵球員「危機就是轉機」，也很開心替補群把握機會貢獻，幫助球隊5連勝提前確定4強席次，剩下兩場賽程目標和健行科大一樣也全勝想拿下頭號種子，因此兩隊3日的交手相信很有可看性，球員們也很期待。

政治大學莊朝勝16分、5助攻。（大專體總提供）