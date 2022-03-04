本季「洛杉磯內戰」確定所有勝利都屬於快艇的！快艇4日在第3節打出誇張的26比2猛攻，完全把湖人轟到體無完膚，快艇最後以132比111輕取湖人，本季4次遭遇湖人全勝，也取得最近5連勝，湖人則吞4連敗，目前27勝35敗，仍居西區第9的尷尬位置。

快艇上半場靠著雷吉傑克生、肯納德、柯文頓等人三分火力，一度取得17分大幅領先，湖人卻在上半場結束前，也靠詹姆斯、韋斯布魯克等人打出誇張14比0猛攻，也讓雙方打完上半場，湖人追成63比66，詹皇半場就拿18分、5籃板。

沒想到下半場一開始，湖人開始完全失神，完全被快艇三分外線轟到無力反擊，快艇順勢打出更加誇張的26比2，雙方差距轉眼拉開到29分之多，只是湖人總教練佛格持續放上詹姆斯刷分，打到最後3分57秒，才把詹皇換下宣告放棄。

雷吉傑克生攻下本季新高34分，外加9助攻、8籃板，祖巴茲19分、9籃板，馬可斯莫里斯14分，哈騰史坦與柯文頓各有12分，肯納德11分；詹姆斯攻下湖人最高26分，且有8籃板、4助攻，韋斯布魯克17分、8籃板，安森尼13分，蒙克12分。