Jimmy taking over pic.twitter.com/V6LT5fz70k — Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 6, 2022

由於面臨連兩天背靠背賽程，七六人6日決定讓「大鬍子」哈登輪休，面對東區龍頭熱火，七六人上半場就處20分大幅落後，就算剩下比賽時間怎麼追也追不上，最後以82比99不敵地主熱火，無奈中止最近5連勝，熱火仍以43勝22敗穩居東區龍頭。

少了哈登在後場組織進攻，七六人首節進攻就有點當機，單節只拿14分，來到次節，更遭熱火打出18比6猛攻，熱火擴大領先到20分，儘管七六人嘗試用三分球追分，可惜打完上半場，熱火仍以54比40領先，吉米巴特勒半場14分。

來到下半場，七六人進攻逐漸回穩，也把落後差距持續縮小，可惜七六人最多追到只差4分，接著熱火仍靠穩定外線火力持續拉開，打到最後1分10秒，熱火已經重新擴大領先到17分之多，七六人眼見大勢已去，也喊暫停換下所有主力。

熱火表現最好的球員是各拿21分的吉米巴特勒與希洛，頂替羅瑞先發的文森也有16分進帳，凱勒伯馬丁14分；七六人則是仍看恩比德表演，他拿22分、15籃板，可惜少了哈登，七六人還是贏不了球，馬克塞17分，托必亞斯哈里斯16分、8籃板。